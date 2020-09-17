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Полицейские Златоуста ищут любителей надувных кроватей

Фото: 
УМВД по городу Златоусту
Происшествия
Сегодня, 11:38
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Златоуста (Челябинская область) обращаются к южноуральцам за помощью в поиске воров, которые беспрепятственно вынесли из торгового магазина две надувные кровати и лодку. Мужчины попали на камеры видеонаблюдения.

Преступление было совершено еще 19 июня 2020 года. Из торгового зала магазина «Галамарт» двое мужчин вынесли надувную кровать с подголовником и кровать со встроенным насосом. Также их добычей стала надувная лодка с веслами. Об этом сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Один из подозреваемых - мужчина среднего телосложения, со светлыми короткими волосами. На момент совершения преступления был в серой футболке, синих шортах и светлых сланцах, с очками на голове.

Его подельник был к черных кепке, шортах и сланцах, белых футболке и носках.

По данной информации полицейские просят звонить по телефонам: 8 (951)121-47-02, 8 (3513)79-93-52.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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