ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полиция Челябинска ищет автовандалов

Происшествия
Сегодня, 15:53
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска продолжают искать злоумышленников, которые по ночам бьют стекла и режут шины на автомашинах, припаркованных во дворах жилых домов. Большинство преступлений хулиганы совершили в Ленинском районе областного центра.

Инциденты с автовандализмом произошли в ночь с 8 на 9 ноября во дворах жилых домов, расположенных по улицам Агалакова, Энергетиков и Машиностроителей.

Хулиганы порезали шины и разбили стекла в автомобилях. Одна из машин была просто вскрыта.

Похожий инцидент произошел днем ранее во дворе дома, расположенного по улице Островского. Утром автовладельцы обнаружили, что у их машин разбиты стекла. Все они были припаркованы у подъездов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, хулиганы пока не найдены.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 10:55
Адвокаты осужденного экс-мэра Тефтелева не согласны с приговором
Сегодня, 10:26
Прокуратура обжалует приговор экс-депутату ЗСО, которого суд освободил от уголовной ответственности
Вчера, 15:07
Администрация Аргаяшского района не расплатилась с подрядчиком за ремонт дороги
Вчера, 14:13
Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей
Вчера, 13:45
В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Вчера, 13:43
За невыплату зарплаты дисквалифицирован директор каслинского хлебозавода
Вчера, 13:07
В Челябинске девочка придумала нападение с ножом, боясь гнева родителей из-за сломанного самоката
Вчера, 12:48
В Златоусте ограбили епархию
Вчера, 10:50
Девочки из Красноармейского района, пострадавшие от сексуального насилия в приемной семье, находятся в больнице
09.11.20 17:01
В Катав-Ивановске будут судить южноуральцев за попытку кражи нефтепродуктов и другие разбойные нападения
Общество
Сегодня, 12:58
Урбанист сравнил центр Челябинска с умершей провинцией, жители солидарны
Интервью
Сегодня, 16:47
Олег Дубровин: Предлагаю создать природный парк «Челябинские боры»
Новости
Сегодня, 16:42
Культура
На сцену Челябинской филармонии вышло весёлое музыкальное «Привидение»
Сегодня, 16:07
Общество
Новая инфекционка в Челябинске оперативно подключена к электросетям
Сегодня, 16:04
Общество
Южноуральские пары стали реже жениться и реже разводиться
Сегодня, 15:51
Происшествия
Сибирская язва в Челябинской области может проснуться, если не принять меры
Сегодня, 15:50
Общество
В Озерске развернули еще 60 коек для долечивания пациентов с ковидом
Материалы рубрики
Сегодня, 15:51
Происшествия
Сибирская язва в Челябинской области может проснуться, если не принять меры
Сегодня, 15:34
Происшествия
В Челябинске медик, спасающая жизни людей, в том числе и заболевших «ковидом», стала жертвой аферистов
Сегодня, 15:13
Происшествия
Взяточницу из управления Ростехнадзора суд оставил на свободе
Сегодня, 13:14
Происшествия
В Челябинске у матери-алкоголички забрали ребенка, который по ее вине мог стать инвалидом
Сегодня, 11:10
Происшествия
В Чебаркульском районе огнеборцы спасли щенков на пожаре
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика