Полиция Челябинска ищет автовандалов

Полицейские Челябинска продолжают искать злоумышленников, которые по ночам бьют стекла и режут шины на автомашинах, припаркованных во дворах жилых домов. Большинство преступлений хулиганы совершили в Ленинском районе областного центра.

Инциденты с автовандализмом произошли в ночь с 8 на 9 ноября во дворах жилых домов, расположенных по улицам Агалакова, Энергетиков и Машиностроителей.

Хулиганы порезали шины и разбили стекла в автомобилях. Одна из машин была просто вскрыта.

Похожий инцидент произошел днем ранее во дворе дома, расположенного по улице Островского. Утром автовладельцы обнаружили, что у их машин разбиты стекла. Все они были припаркованы у подъездов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, хулиганы пока не найдены.