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Полиция Челябинска начала борьбу с «разливайками»

Происшествия
Сегодня, 10:35
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска начали активную борьбу с торговыми точками, в которых продают спиртное на разлив. В ответственности уже привлечены несколько «алкогольных» бизнесменов.

Челябинские полицейские продолжают рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере реализации алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Речь идет о так называемых «разливайках», на которые так постоянно жалуются горожане.

 «В результате проведенных рейдов сотрудниками полиции в Металлургическом районе установлены два факта осуществления розничной продажи алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии). Продавцам грозит наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, с пятого мая вступили изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Они касаются ограничения розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Согласно принятому федеральному закону запрещена реализации алкогольной продукции в заведениях общепита, площадь которых составляет менее 20 квадратных метров. 

Добавим, ранее в заведении общепита, расположенного в многоквартирном жилом доме по улице Танкистов в Тракторозаводском районе, полицейскими также была обнаружена «разливайка». В отношении продавцы составлен административный протокол. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Алкоголь изъят стражами порядка.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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