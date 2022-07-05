Полиция Челябинска пока не смогла найти родителей младенца, найденного на теплотрассе

Полиция Челябинска продолжает поиск родителей младенца, которого прохожие нашли на теплотрассе. Известно, что его туда принес пока не установленный мужчина. По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы переданы из органов внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, третьего июля в Ленинском районе Челябинска на теплотрассе обнаружен младенец. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

«По предварительным данным, ребенка в ночное время принес и оставил неизвестный мужчина, благодаря неравнодушным гражданам, младенец был обнаружен и доставлен в лечебное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и обстоятельств произошедшего», - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Полицейские продолжают поиски родителей ребенка.