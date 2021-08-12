Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей детей одних дома

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, чей ребенок оказался на карнизе четвертого этажа. Вторая малышка в этот момент находилась в квартире. Матери дома не было.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, в отношении 25-летней горожанки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Женщине грозит штраф в размере до ста тысяч рублей или обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, инцидент в Челябинске произошел вчера, 11-го августа. Прохожие заметили стоящего на карнизе четвертого этажа маленького ребенка и сразу вызвали спасателей.

Выяснилось, что полиция уже посещала эту семью. Там живут две девочки – двух и шести лет. Дети неухоженные, условий для проживания практически нет.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова взяла эту ситуацию на личный контроль.