В Челябинске четырехлетний ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа

В Челябинске прохожие заметили стоящего на карнизе четвертого этажа маленького ребенка и быстро вызвали спасателей. Родителей дома не было.

Инцидент произошел на улице Каслинская сегодня, 11 августа, в пятиэтажном доме.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, в квартире находились два ребенка. По предварительной информации, одному - пять лет, второму - четыре года. Младший и вылез на карниз.

«Спасатели начали разворачивать автолестницу. Вторая группа в это время пошла в квартиру, и дверь спасителям открыли уже оба ребенка», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас выясняется, почему в квартире не было родителей и дети остались дома одни.