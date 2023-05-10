10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
10.05.2023
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
10.05.2023
У дочери художника хранится портрет участника трех революций
10.05.2023
Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска
10.05.2023
В Магнитогорске хирурги оперируют грыжи новейшим способом
10.05.2023
Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса
Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
25.01.2023
В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
14.06.2022
В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных баков
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023