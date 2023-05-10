Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска

В Курчатовском районе Челябинска произошел пожар на контейнерной площадке. Сгорели пять мусорных баков, накопитель для вторичного сырья был серьезно поврежден.

Очевидцы, опрошенные полицейскими на месте ЧП, сообщили, что поджог мог совершить восьмилетний ребенок.

«Контейнеры принадлежали Центру коммунального сервиса. Сумма нанесенного ущерба предварительно оценивается в 70 тысяч рублей. В случае, если причастность восьмилетнего ребенка подтвердится, ЦКС будет взыскивать с его родителей сумму ущерба в гражданско-правовом порядке. Опыт такой работы у компании имеется», - сообщили в Центре коммунального сервиса.

Личность предполагаемого поджигателя уже установлена, в ближайшее время его родителей вместе с ребенком вызовут на беседу. Сейчас правоохранительные органы выясняют - был ли еще кто-то замечен в играх с огнем, которые привели к уничтожению дорогостоящего коммунального оборудования.

Пару лет назад также в Курчатовском районе Челябинска был схожий случай. В поджогах контейнеров тогда полиция признала виновным несовершеннолетнего челябинца, родителям которого пришлось раскошелиться за шалости сына.

Отметим, что за первый квартал в Челябинске на контейнерных площадках сгорело 54 мусорных контейнера. По каждому случаю служба безопасности ЦКС проводит проверки, итогом которых становятся обращения в правоохранительные органы.

Видео предоставлено управляющей компанией ООО «ПЖРО Курчатовского района».