Пожар в доме престарелых унес 20 жизней в Кемерове

Сегодня ночью, 24 декабря, утром в доме престарелых, располагавшемся в частном доме в Кемерове, произошел пожар. «Известно о 20 погибших, пострадали двое, самостоятельно выбрались четыре человека. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частном доме размещалась региональная общественная организация «Доброе дело», в настоящее время проходят следственные действия», – сообщает официальный сайт правительства КуZбасса.

Губернатор Сергей Цивилев провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КуZбассе. Он распорядился актуализировать списки организаций, деятельность которых связана с размещением людей, выявить юридические лица, индивидуальных предпринимателей и граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов. «При выявлении правонарушений принимать исчерпывающие меры по их устранению», — подчеркнул Сергей Цивилев, как сообщает его пресс-служба. Кроме того, Сергей Цивилев поручил главам территорий организовать проверки многодетных семей, проживающих в частном секторе, проинспектировать работу печного отопления, а также исправность датчиков — пожарных и угарного газа.