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Пошли получать паспорт в полицию: в Челябинске пропали мать и ее двое детей

В Челябинске ищут женщину, которая с двумя детьми пошла в полицию получать паспорт. До полиции они не появились и домой не вернулись.

Об пропаже матери с двумя детьми сообщает «Легион Спас». Женщину зовут Шахсонон Кочкарова. Она 1996 года рождения. Детям – один и три года. Это мальчик и девочка. Мать с детьми пошла в полицию получать паспорт.

Женщина была одета в синюю куртку, черные джинсы, на голове также синяя шапка.

Мальчик был одет в темно-зеленую куртку, на голове – серая шапка. На девочке был оранжевый комбинезон.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску сообщили, что заявление о пропаже женщины и детей зарегистрирована. Проводится проверка.