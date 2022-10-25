После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти на пожаре двух местных жителей. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

Трагедия произошла 24 октября в одном из домов поселка Новокаолиновый Карталинского района. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.