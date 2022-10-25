25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
25.10.2022
В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло
25.10.2022
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
25.10.2022
Озерчане возмущены девочкой, которая издевалась над маленькой собачонкой
25.10.2022
Житель Варны спас женщину на пожаре
25.10.2022
Остановку на площади Революции Челябинска разбил мечтатель
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
30.09.2022
Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
20.07.2022
Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара
15.07.2022
В Копейске горела площадка на производственной базе
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022