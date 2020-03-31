После жалобы населения отстранен от работы начальник полиции Верхнеуральского района

Приказом начальника ГУ МВД по Челябинской области Андрея Сергеева руководитель полиции Верхнеуральского района Денис Яковлев отстранен от исполнения служебных обязанностей. В региональный главк поступила жалоба от населения на работу полиции.

В полиции Верхнеуральского района подвели итоги инспекторской проверки по факту поступившей жалобы на действия руководителя Дениса Яковлева. В результате инспектирования всех направлений оперативно-служебной деятельности отдела, дана оценка фактическому состоянию дел и эффективности выполнения сотрудниками полиции их основных задач.

"До личного состава доведен приказ начальника ГУ МВД России по Челябинской области об отстранении от выполнения служебных обязанностей начальника Отдела МВД России по Верхнеуральскому району подполковника полиции Дениса Яковлева на период проведения проверки по факту поступившей в ГУ МВД России по Челябинской области жалобы", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Суть жалобы на начальника полиции в региональном полицейском главке не распространяют.

Временное исполнение обязанностей начальника ОМВД возложено на его заместителя Александра Портнова.