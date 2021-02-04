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Экс-мэр Миасса выйдет из колонии и отправится на исправительные работы

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Экс-мэр Миасса выйдет из колонии и отправится на исправительные работы

Калининский районный суд Челябинска сегодня, четвертого февраля, удовлетворил ходатайство бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова о замене срока в колонии на исправительные работы.

Экс-чиновник, осужденный за аферу при покупке здания для детского сада «Умка», выйдет из колонии раньше срока. Срок, который он не отсидел, будет заменен на исправительные работы. Эту информацию корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник.

Официально в суде Калининского района эту информацию пока не комментируют. Она будет разглашена для всех только после вступления решения суда в законную силу.

Напомним, по указанию Геннадия Васькова на средства бюджета и по завышенной стоимости было приобретено торговое помещение для размещения в нем детского сада.

В группе лиц, способствовавших преступлению, - начальник отдела дошкольного образования Миасса Татьяна Биева и предприниматель, бывший депутат Собрания депутатов Николай Рындин. Они уже осуждены на два года. Биева отбывает срок в исправительной колонии общего режима. Для Рындина и Клевляника наказание решено считать условным.

Васькову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев в колонии общего режима.