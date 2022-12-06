06.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)
06.12.2022
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
06.12.2022
Минус два нелегальных пункта приема металлолома в Челябинске
06.12.2022
«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки
06.12.2022
Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска
06.12.2022
Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022