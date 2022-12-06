Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой

Следственное управления СКР по Челябинской области предоставило кадры обысков, прошедших в доме и экс-руководителя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова.

Видео снято УФСБ по Челябинской области. На кадрах видно и сам момент появления силовиков в доме, и зачитывание информации о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый по контракту на озеленение произвел оплату работ по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 миллионов рублей.