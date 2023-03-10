Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице

Пожилая пассажирка автобуса, перевернувшегося сегодня утром, десятого марта, на территории Верхнего Уфалея (Челябинская область), скончалась в больнице.

О смерти пострадавшей в ДТП женщины 1943 года рождения сообщили в региональной Госавтоинспекции. По уточненным данным, травмы в результате ЧП на трассе получили пять пассажиров (ранее говорилось о трех).

В управлении ГИБДД Челябинской области рассказали, что авария произошла в 10 часов 50 минут на четвертом километре автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей.

Водитель 1970 года рождения за рулем пассажирского «ПАЗа», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где автобус опрокинулся.