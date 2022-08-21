21.08.2022
В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов
21.08.2022
Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара
21.08.2022
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара
31.05.2022
Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь
06.12.2021
В Снежинске открылся первый медицинский класс
21.11.2021
В ЮУГМУ продляют дистант для младшекурсников, в ЧелГУ возвращаются к очному обучению
13.11.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области с 15 ноября
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022