Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара

Доцент кафедры Анатомии и оперативной хирургии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) кандидат медицинских наук Олег Пешиков предотвратил трагедию в многоквартирном доме. Благодаря бдительности и неравнодушию, он первым обнаружил начинающийся пожар в одной из квартир, оперативно вызвал огнеборцев и предупредил соседей об эвакуации.

«Зайдя в подъезд и почувствовав запах гари, удивился, что в подъезде тихо и никто не бьет тревогу, хотя было отчетливо видно задымление. Убедившись в отсутствии открытого горения, нажимая на звонки в дверь к соседям бегом с первого по двадцать первый этажи, параллельно вызвал пожарную охрану и спустился вниз встречать пожарные расчеты...», – рассказывает Олег Пешиков.

Благодаря неравнодушию и грамотным действиям преподавателя медакадемии, огонь не успел распространиться и трагедии не произошло.

Подробности и видео происшествия - на официальной странице ЮУГМУ в социальной сети ВКонтакте.