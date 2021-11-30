При строительстве газопровода в Вишневогорске «исчезли» 2,5 миллиона рублей, жители остались без «голубого топлива»

В поселке Вишневогорск (Каслинский муниципальный район, Челябинская область) в результате хищения бюджетных средств при строительстве газопровода оказалось невозможным подключение к природному газу 260-ти жилых домов. Бюджету причинен материальный ущерб в размере около двух с половиной миллионов рублей.

По данному факту была проведена прокурорская проверка, по материалам которой территориальным следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Проведя проверку, городская прокуратура Каслей установила, что в 2018 году администрация Вишневогорского городского поселения заключила с подрядной организацией муниципальный контракт на выполнение работ по газоснабжению поселка, однако построенный газопровод не в полной мере соответствует проектной документации, и ввод объекта в эксплуатацию в данном виде невозможен.