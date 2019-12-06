Пригрозили закопать: челябинец в шоке от хамства чиновников

Активист Челябинска Александр Смольников отправился на публичные слушания по бюджету в администрацию Ленинского района областного центра и столкнулся с хамством чиновников. Теперь он требует публичных извинений. В администрации заявили, что грубил не их сотрудник.

Александр Смольников сообщил, что он активно участвует в жизни города и отправляет чиновникам администрации Ленинского района Челябинска жалобы на их работу. Пятого декабря он решил посетить заседание отдела по благоустройству и столкнулся с хамством.

«Меня встретил мужчина — был похож на ребят из 90-х.Он сказал, что я кроме как жалобы, заявлений ничего для района не делаю. Цитирую его: «Ты знаешь, что с такими, как ты, мы делали тогда, когда я работал в службе безопасности? Мы их закапывали». Также мне заявили, что я их отвлекаю от работы, от обеда. Они не знают уже, как от меня избавиться», - рассказал Смольников КП-Челябинск.

Также Александр заявил, что предложил депутатам распустить аппарат главы района и подумать об его смене, а также прекратить всякое «быдлячее» поведение сотрудников. Он требует публичных извинений.