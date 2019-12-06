В стиле 90-ых

Пригрозили закопать: челябинец в шоке от хамства чиновников
Фото: 
«КП-Челябинск»
Происшествия
Сегодня, 13:55

Активист Челябинска Александр Смольников отправился на публичные слушания по бюджету в администрацию Ленинского района областного центра и столкнулся с хамством чиновников. Теперь он требует публичных извинений. В администрации заявили, что грубил не их сотрудник.

 

Александр Смольников сообщил, что он активно участвует в жизни города и отправляет чиновникам администрации Ленинского района Челябинска жалобы на их работу. Пятого декабря он решил посетить заседание отдела по благоустройству и столкнулся с хамством.

«Меня встретил мужчина — был похож на ребят из 90-х.Он сказал, что я кроме как жалобы, заявлений ничего для района не делаю. Цитирую его: «Ты знаешь, что с такими, как ты, мы делали тогда, когда я работал в службе безопасности? Мы их закапывали». Также мне заявили, что я их отвлекаю от работы, от обеда. Они не знают уже, как от меня избавиться», - рассказал Смольников КП-Челябинск.

Также Александр заявил, что предложил депутатам распустить аппарат главы района и подумать об его смене, а также прекратить всякое «быдлячее» поведение сотрудников.  Он требует публичных извинений.

«Я пытаюсь выяснить, что могло произойти. Я предложил Александру прийти и во всем разобраться. У меня есть информация, что ничего ужасного там не произошло! И кстати, человек, с которым он общался, не является сотрудником администрации района. Он сотрудник муниципального казенного учреждения», - сказал начальник отдела благоустройства Ленинского района Сергей Евдокимов.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:03
Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Происшествия
Сегодня, 14:59
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
Общество
Сегодня, 14:08
В Челябинске Год памяти и Славы откроется показом фильма «Александр Невский»
Общество
Сегодня, 13:59
Снеговики приглашают челябинцев присоединиться к добрым делам
Сегодня, 11:20
С «ЧелАвиа» взыскали долги по зарплате
Сегодня, 11:04
В Челябинске маршрутка влетела в остановку
Сегодня, 10:51
В Челябинске пьяная автоледи попала в аварию
Сегодня, 09:56
В центре Челябинска обезглавили голубые ели – законность обрезки установит прокуратура
Сегодня, 09:22
Волейболистки клуба «Динамо-Метар» стали заложниками конфликта минспорта и директора клуба
Вчера, 17:37
Только после вмешательства прокуратуры челябинец смог попасть в свое жилье
Вчера, 15:55
В Челябинске задержан пьяный мужчина, угрожавший взорвать банк
Вчера, 14:33
Под Челябинском автокран улетел в кювет
Вчера, 14:30
Вампир в белом халате рвался на волю
Вчера, 13:08
В Катав-Ивановске браконьеры готовятся к Новому году
Общество
Сегодня, 12:00
В Челябинской области назвали главные имена 2019-го
Происшествия
Сегодня, 12:08
Распространение снюса в школах приобретает масштабы эпидемии
Новости
Сегодня, 15:03
Общество
Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Сегодня, 14:59
Происшествия
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
Сегодня, 14:08
Общество
В Челябинске Год памяти и Славы откроется показом фильма «Александр Невский»
Сегодня, 13:59
Общество
Снеговики приглашают челябинцев присоединиться к добрым делам
Сегодня, 13:20
Экономика
Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора
Материалы рубрики
Сегодня, 14:59
Происшествия
«Дядя Сережа», обвиняемый в педофилии, пытался выйти из СИЗО
Сегодня, 13:18
Происшествия
В южноуральских школах детей тестировали на наркотики без согласия их родителей
Сегодня, 13:05
Происшествия
Челябинск захлестнула волна краж из автомобилей
Сегодня, 13:01
Происшествия
Пострадавший в аварии с маршруткой в Челябинске впал кому
Сегодня, 11:20
Происшествия
С «ЧелАвиа» взыскали долги по зарплате
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика