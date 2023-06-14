Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа

В Челябинской области судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере одного миллиона рублей с бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры Виктора Олефиренко, осужденного за получение взяток в значительном и крупном размерах от студентов. Должнику также пришлось оплатить и исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служб управления Федеральной службы судебных приставов России по региону.

Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований.

Напомним, взяточник был задержан с поличным в январе 2021 года.

В ходе следствия и суда установлено, что в период с 2013-го по 2020-й год завкафедрой УралГУФКа получил от студентов университета более 1,7 миллиона рублей за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменах и без посещения теоретических и практических занятий.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Челябинска признал экс-заведующего кафедрой УралГУФК виновным в получении взяток и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В феврале 2022 года приговор вступил в законную силу.