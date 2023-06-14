14.06.2023
Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа
14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
14.06.2023
В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ
14.06.2023
К челябинцам возвращаются летние кинотеатры
14.06.2023
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа
06.06.2023
Более ста автомобилей арестовали судебные приставы
31.05.2023
Изъятие авто простимулировало южноуральца заплатить долги
23.05.2023
Житель Каслей, вернувшись из зоны СВО, погасил огромный долг по алиментам
11.05.2023
Шахта Пласта осталась без погрузочно-доставочного транспорта
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023