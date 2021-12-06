Взяточник из УралГУФКа проведет за решеткой четыре с половиной года

Бывший заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физической культуры Виктор Олефиренко проведет за решеткой четыре с половиной года. Отбывать наказание взяточник будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор по уголовному делу в отношении экс-завкафедрой челябинского вуза был вынесен Центральным районным судом южноуральской столицы сегодня, шестого декабря. Суд признал Олефиренко виновным по пункту «в» части третьей и части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном и крупном размерах». Напомним, приговора суда он ожидал, находясь под домашним арестом.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в суде установлено, что в период с 2013-го по 2020-й год завкафедрой УралГУФКа получил от студентов университета более 1,7 миллиона рублей – за вознаграждение Олефиренко обеспечивал им положительную сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

«Сумма полученных взяток конфискована в доход государства», - отметила Наталья Мамаева, напомним, что преступление, совершенное Олефиренко, выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. Взяточник был задержан с поличным в январе текущего года.

Приговор в отношении бывшего сотрудника вуза в законную силу не вступил.