Профессионального футболиста из Верхнего Уфалея «развели» на деньги

Профессиональный футболист из Верхнего Уфалея (Челябинская область) стал жертвой мошенника, представившегося спортивным менеджером. «Наживкой» послужило предложение участвовать в международных соревнованиях и войти в состав элитного столичного спортклуба.

Спортсмен рассказал полицейским, что в социальной сети ему написал незнакомец, и, представившись менеджером известного спортивного клуба (по данным агентства «Урал-пресс-информ», это московский «Спартак» или «ЦСКА»), предложил пройти собеседование для вступления в него.

«Потерпевший отправил мошеннику анкету, после чего молодому человеку поступило предложение об участии в спортивных сборах, перспективой которых были соревнования международного уровня. Футболисту предложили через электронный кошелек внести 40 тысяч рублей. После перевода связь с псевдо-менеджером спортивного клуба пропала, и тогда потерпевший понял, что имел дело с аферистами», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз призывают жителей Южного Урала не поддаваться на уловки мошенников, не переводить денежные средства неизвестным лицам. Сотрудники спортивных клубов не делают подобных «коммерческих» предложений и не отправляют на заполнение никаких анкет. Чтобы удостовериться в правдивости поступивших предложений, вам необходимо найти официальный сайт того или иного клуба и выйти на связь с его представителями.