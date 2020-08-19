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Прокуратура Аргаяшского района нашла сайты, на которых бизнесменов учили, как уходить от налогов

Происшествия
Сегодня, 16:14
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Суд Аргаяшского района (Челябинская область) после исков прокурора признал запрещенной информацию, размещенной в сети Интернет, о схемах уклонения от уплаты налогов. Решение об ограничении доступа к сайтам направлено в Роскомнадзор.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в сети «Интернет» размещена информация, в которой описаны различные способы уклонения от уплаты налогов.

«В соответствии с нормами Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Прокурор района направил в суд 13 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Аргаяшским районным судом требования прокурора удовлетворены, информация признана запрещенной, копии вступивших в силу решений направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к сайтам.

 

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