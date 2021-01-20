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Прокуратура Челябинска начала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой жители в мороз остались без тепла

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Прокуратура Челябинска начала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой жители в мороз остались без тепла

Прокуратурой Металлургического района Челябинска организована проверка по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии, в результате которого без тепла остались 34 многоквартирных дома и шесть объектов социальной сферы.

В Челябинске из-за коммунальной аварии без тепла остались 34 многоквартирных дома и шесть объектов социальной сферы. Прокуратура начала проверку.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, ранее, без тепла остались частные и многоквартирные дома, а также социальные объекты, расположенные по улице Винницкой.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.