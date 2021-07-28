Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело против мужчины, избившего пенсионера

Прокуратура Челябинска выявила нарушения в ходе проведения проверки по факту избиения 85-летнего пенсионера. Теперь надзорное ведомство требует возбудить уголовное дело против мужчины, совершившего преступление. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки участковый полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении по отношению к обидчику по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Но прокуратура, изучив собранный материал, установила, что в действиях мужчины усматриваются признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью, что предусмотрено статьей 115 УК РФ.

В связи с этим начальнику отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела.

«Начальнику УМВД России по городу Челябинску внесено представление об устранении нарушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях (правонарушениях)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел 28 июня в одном из дворов дома, расположенного по Комсомольскому проспекту. Взрослый мужчина ударил 85-летнего дедушку за сделанное замечание. Дедушка тогда получил серьезные травмы. Преступление попало на камеру домофона.