Прокуратура Челябинска заступилась за жителей «умирающего» дома и заставила администрацию работать

Прокуратура Челябинска через суд обязала администрацию города провести обследование многоквартирного дома, расположенного на улице Ереванской №52. Решение было принято после знакомства с результатами проверки, которую надзорное ведомство провело совместно с главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». Были выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда многоквартирного дома.

Проверка показала, что для определения технического состояния дома требуется обследование специализированной организации элементов ограждающих и несущих конструкций помещений, в связи с чем, прокуратурой города Челябинска главе города внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, несмотря на то, что в многоквартирном доме имеются помещения, собственником которых является муниципальное образование, администрацией города Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечена подготовка документов для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

В защиту прав жителей многоквартирного дома прокурор обратился в суд с иском к администрации Челябинска о возложении обязанности инициировать мероприятия по проведению технического обследования специализированной организацией указанного многоквартирного дома для решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу.

Советским районным судом Челябинска исковые требования прокурора города удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.