Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту гибели четырех молодых людей в Златоусте

Прокуратура Челябинской области организовала проверка в связи с гибелью четырех молодых людей в многоквартирном доме №126 по улице Аносова в Златоусте. Напомним, тела погибших были обнаружены вчера вечером, 24-го ноября.

На месте происшествия работает прокурор муниципалитета, координируя работу оперативных служб.

По предварительным данным, возможной причиной смерти 25-летнего парня и трех девушек (двум было по двадцать лет, одной – 22) стала неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. Также в квартире, где погибли молодые ребята, была обнаружена мертвая кошка.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий прокуратура - с привлечением специалистов главного управления госжилинспекции по Челябинской области - проверит соблюдение законодательства при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - заявила Наталья Мамаева.

Результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами СК СКР по Челябинской области, поставлены надзорным ведомством на контроль.

Отметим, сегодня, 25-го ноября, в квартире этажом выше было обнаружено тело женщины 1961-го года рождения. В настоящее время причины ее смерти устанавливаются.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», сегодня вечером на месте трагических событий пройдет совещание с участием силовиков и руководства города.