Прокуратура через суд обязала администрацию Челябинска привести дороги в порядок

Суд Советского района удовлетворил иск прокурора Курчатовского района о приведении дорог в соответствие требованиям ГОСТа.

Прокуратурой Курчатовского района по коллективному обращению жителей улиц Городской и Шершневской совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Челябинску проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлены дефекты покрытия проезжей части в виде просадок, трещин, выбоин. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Челябинска, комитету дорожного хозяйства города о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения.

Решением Советского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.