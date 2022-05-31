Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту получения ребенком ожогов тела в результате возгорания бензина, произошедшего в поселке Ракитный Варненского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в поселке Ракитный девочка 2012 года рождения получили серьезные ожоги после возгорания бензина. Она была госпитализирована в реанимационное отделение ГБ №6 Челябинска, состояние тяжелое.

По предварительным данным, девочка и старший брат (17 лет) находились в гараже без присмотра родителей. Брат ремонтировал бензопилу, произошло возгорание бензина.