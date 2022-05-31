31.05.2022
Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе
31.05.2022
На Таганае замечен «ведьмин холодец»
30.05.2022
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
30.05.2022
Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
30.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
30.05.2022
В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе
27.05.2022
Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
27.05.2022
В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота
20.05.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022