Прокуратура наказала рублем «Жемчужину Урала» и Интеркомсервис

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения закона при использовании земельных участков, расположенных в границах озер Увильды и Тургояк. Нарушители оштрафованы.

Челябинской природоохранной прокуратурой проверено исполнение ООО «Интеркомсервис» и ООО «Санаторий «Жемчужина Урала» законодательства при использовании земельных участков, расположенных в границах прибрежной защитной полосы, водоохранных и охранных зон памятников природы Челябинской области - озер Увильды и Тургояк.

«По результатам проверки в отношении ООО санаторий «Жемчужина Урала» установлен факт размещения на арендованном лесном участке незаконно возведенного объекта - детской железной дороги на бетонном основании. При монтаже указанного объекта поврежден плодородный слой почвы. Действующим проектом освоения лесов, разработанным и утвержденным для ООО Санаторий «Жемчужина Урала», данный объект не предусмотрен», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Челябинским природоохранным прокурором в отношении ООО «Санаторий «Жемчужина Урала» и руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Также прокурорской проверкой было установлено, что ООО «Интеркомсервис» нарушены требования законодательства о режиме особо охраняемых природных территорий в границах охранной зоны памятника природы озера Увильды. Земельный участок захламлен строительным мусором, в акватории памятника природы озера Увильды размещен деревянный настил с признаками гниения.

По результатам рассмотрения указанных дел юридические и должностные лица ООО «Интеркомсервис» и ООО «Санаторий «Жемчужина Урала» привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей.