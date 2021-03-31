Прокуратура настаивает о заключении под стражу виновника смертельной аварии в Челябинске

Прокуратурой Челябинска решен вопрос об обжаловании меры пресечения, избранной в отношении водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом. Прокуратуру не устроило избрание меры пресечения в виде домашнего ареста.

В Центральном районном суде Челябинска не поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему жителю Челябинска, который сбил на пешеходном переходе женщину.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ДТП произошло вечером 29 марта на улице 60-летия Октября, напротив дома №24. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и была сбита несущимся на большой скорости авто, за рулем которого, как оказалось, находился пьяный мужчина 37-ми лет. Пострадавшая погибла сразу. Виновник наезда даже не остановился, он скрылся с места аварии.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время прокуратурой Челябинска решается вопрос об обжаловании постановления суда в связи с несправедливостью избранной меры пресечения и ее несоответствием обстоятельствам совершенного преступления», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По данному факту следствием управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине грозит до 12-ти лет лишения свободы.