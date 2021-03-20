Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши

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Прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной глыбы на жительницу Миньяра

Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту получения телесных повреждений 45-летней жительницей Миньяра Ашинского района в результате схода снега с крыши дома.

«В ходе проверки будет оценка действиям (бездействию) управляющей организации ООО Миньярская коммунальная компания» по исполнению законодательства в части своевременной очистки кровли от снега и наледи», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее надзорное ведомство объявляло руководителю управляющей компании предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ответственности за несвоевременную очистку крыш многоквартирных домов.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 19 марта в Миньяре произошел несчастный случай. Женщина, пострадавшая в результате схода снега, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.