30.06.2023
Кабинка колеса обозрения в парке Гагарина перевернулась из-за нарушений правил безопасной эксплуатации
30.06.2023
Прокуратура помогла жителям Миньяра избавиться от мусора и канализационной вони
30.06.2023
Челябинцев ждет Новый год в середине лета
30.06.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов
30.06.2023
В Чебаркуле угонщики дважды покушались на один и тот же питбайк
30.06.2023
Евгений Макагонов возглавил комитет Союза промышленников и предпринимателей
Прокуратура помогла жителям Миньяра избавиться от мусора и канализационной вони
29.06.2023
В Увельском районе дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
23.06.2023
На Градском кладбище Челябинска вандалы осквернили десятки могил
21.06.2023
Ликвидировать опасное для жизни болото битума в Троицке будут городские власти
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023