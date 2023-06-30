Прокуратура помогла жителям Миньяра избавиться от мусора и канализационной вони

Жители Миньяра (Челябинская область), живущие в многоквартирных домах на Куйбышева, 24 и Локацкова, 1, пожаловались в прокуратуру Аши на ненадлежащее состояние подвалов.

Надзорное ведомство, отреагировав на сигнал жильцов, установило, что в подвальных помещениях очень сыро, работы по осушению и дезинфекции подвалов после подтопления канализационными стоками не выполнены, помещения захламлены бытовым и строительным мусором.

Прокурор внес руководителю ООО «Миньярская коммунальная компания» представление. В результате нарушения прав жильцов устранены, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.