Суд отказал водителю-убийце в УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении водителю из Агаповки (Челябинская область), по вине которого погибли люди в ДТП. Адвокат подавал апелляционную жалобу и требовал выпустить его на свободу. Прокуратура выступила против.

Копейский городской суд согласился с прокуратурой ввиду отсутствия положительного поведения осужденного. Не согласившись с таким решением, адвокат водителя подал апелляционную жалобу, но желаемого не добился.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе судебного заседания было установлено, что за весь период отбывания наказания осужденный допустил ряд нарушений порядка, за которые к нему неоднократно применялись меры взыскания вплоть до водворения в штрафное помещение, что свидетельствует о его нестабильном поведении осужденного.

Ранее Агаповский районный суд назначил 21-летнему мужчине пять с половиной лет лишения свободы за совершение ДТП, в результате которого три человека погибли и еще два получили травмы. Отбывать срок заключенному оставалось год.

Напомним, смертельная авария произошла в августе 2018 года на пятом километре автодороги Магнитогорск-Желтинский. Управляя автомобилем ВАЗ 2114 в состоянии алкогольного опьянения, осужденный не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot 207.