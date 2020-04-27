Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске

Прокуратура области направила в следственный комитет материалы проверки о злоупотреблении полномочиями и хищении бюджетных средств при строительстве шорт-трека Ледового Дворца «Уральская молния». Сумма ущерба, нанесенная бюджету региона, составила порядка 50 миллионов рублей.

Прокуратурой Челябинской области в результате совместной проверки с контрольно-счетной палатой региона выявлены нарушения в сфере закупок при строительстве регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская молния».

«Возведение спортивного объекта осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В рамках контракта принято и оплачено фактически отсутствующее на объекте оборудование и невыполненные работы, завышена стоимость части поставленного оборудования. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 50 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства строительства и инфраструктуры региона, являющегося генеральным заказчиком строительства, ОГКУ «Челябоблинвестстрой», осуществлявших приемку работ, по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Злоупотребление должностными полномочиями» и статье 286 - «Превышение должностных полномочий».

Кроме того, прокуратура также требует возбудить уголовное дело в отношении руководства подрядной организации ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» по части четвертой статьи 159 – «Мошенничество в особо крупном размере».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» уже является фигурантом уголовного дела. Алексея Абаимова обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Вместе с ним фигурантом по делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова. Они сейчас находятся в СИЗО.

По данным следствия, Татьяна Антонова в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации Михаила Азаматова за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.