Прокуратура запросила для Бахаева 12,5 года колонии строгого режима

Сегодня, второго марта, в Центральном районном суде Челябинска государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора ООО «Элефант-Формат» Михаила Смирнова. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в мошенничестве, получении и дачи взятки при организации российско-казахстанского форума.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия в 2017 году Бахаев и Смирнов похитили из бюджета Челябинской области денежные средства в сумме свыше 33,5 миллиона рублей из средств, выделенных для проведения XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

«После чего директор коммерческой фирмы передал заместителю министра ранее оговоренную взятку в сумме 2,9 миллиона рублей за незаконные действия, связанные с организацией заключения между АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и ООО «Элефант-Формат» 13 договоров по подготовке Форума по завышенным ценам», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Третий фигурант этого уголовного дела - руководитель автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова. Ранее ей были назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 20 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Бахаев и Смирной в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлениях не признали.

В прениях сторон государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания бывшему чиновнику в виде 12 с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 29 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второму подсудимому обвинитель просил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 29 миллионов рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.