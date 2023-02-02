02.02.2023
На Южном Урале может появиться почти 50 новых дорожных видеокамер
02.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик
02.02.2023
Прокуратура запросила для экс-замминистра здравоохранения Челябинской области пять с половиной лет колонии
02.02.2023
В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу
02.02.2023
Челябинские журналисты присоединились к акции «Будь трезвым в пути»
02.02.2023
Консультация юриста: психиатрическое освидетельствование для сотрудников детского сада
Прокуратура запросила для экс-замминистра здравоохранения Челябинской области пять с половиной лет колонии
27.12.2022
Дело экс-заместителя министра здравоохранения региона отправлено в суд
22.08.2022
В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану
15.06.2022
Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца
15.06.2022
Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023