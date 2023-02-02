Прокуратура запросила для экс-замминистра здравоохранения Челябинской области пять с половиной лет колонии

Сегодня, второго февраля, в Центральном районном суде состоялось заседание по делу бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокуратура запросила для Александра Кузнецова пять с половиной лет лишения свободы. Приговор бывшему чиновнику будет вынесен завтра, третьего февраля.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность заместителя министра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.

Сегодня, суд отпустил под домашний арест генерального директора компании ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву, которая также проходит по этому уголовному делу.