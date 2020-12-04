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Прокурор опроверг информацию о смерти водителя после ДТП под Челябинском

Водитель «Лады», который сегодня устроил аварию с двумя погибшими на дороге под Челябинском, жив. Информацию о смерти мужчины опроверг прокурор Сосновского района Константин Семченко.

В СМИ появилась информация о смерти 21-летнего водителя машины «Лада Гранта», который после аварии с маршруткой впал в кому. Константин Семченко опроверг эти данные.

«Водитель жив», - озвучил агентству «Урал-пресс-информ» прокурор.

Напомним, авария произошла в 12.40 на пятом километре автодороги Рощино - Новое поле. По предварительным данным Госавтоинспекции, 21-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка врезалась в маршрутку, после чего вылетела с дороги.

Две 18-летние пассажирки «Лады» скончались на месте. Водитель легковушки находится в коме. В аварии также пострадал пассажир маршрутки, но о его характере травм пока ничего не известно.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что водитель «Лады» является жителем Таджикистана.