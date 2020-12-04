Вертолет санавиации доставил в Челябинск из Усть-Катава малыша с обширными ожогами

Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 декабря

Под Челябинском в ДТП с маршруткой и «Ладой» умерли две девушки

Прокурор опроверг информацию о смерти водителя после ДТП под Челябинском

Вадим Евдокимов о катке у Курчатова: «Не хватает фантазии строить в другом месте?»

В минздраве рассказали, есть ли нехватка врачей в Челябинской области

Под Челябинском в ДТП с маршруткой и «Ладой» умерли две девушки

В пятницу, 4 декабря, в Сосновском районе в аварии погибли две 18-летние девушки. Еще двое получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Смертельная авария произошла в 12.40 на пятом километре автодороги Рощино – Новое поле. По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в маршрутку, после чего вылетела с дороги.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы, его госпитализировали (находится в коме), - озвучили в УГИБДД региона. - Его пассажиры - две девушки 2002 года рождения - скончались на месте происшествия».

В автобусе находились восемь человек. Один из пассажиров также получил травмы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Но уже сейчас известно, что за рулем «Лады» сидел житель республики Таджикистан, который ехал со стороны поселка Рощино.