Пропавший пчеловод найден живым

В Кусинском районе (Челябинская область) найден пропавший пчеловод передвижной пасеки. Спасатели его обнаружили в бессознательном состоянии и передали медикам.

14 июля в Кусинском районе спасатели совместно с сотрудниками полиции и пожарной охраны района вели поиск пропавшего вчера пчеловода передвижной пасеки.

«Два мужчины из Троицка приехали с пчелиными семьями в медосборные окрестности горы Липовая. Один из них ушел вечером на прогулку и пропал.

С раннего утра в указанном районе обследовали все дороги и тропы, была задействована авто и внедорожная техника, а в самых труднодоступных местах поиск пропавшего вели пешим ходом», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Именно пешей поисковой группой около стелы Куса, в бессознательном и крайне тяжелом состоянии был обнаружен пострадавший. При помощи носилок несколько километров пешком, сменяя друг друга, спасатели вынесли 36-летнего мужчину к дороге и передали сотрудникам СМП.