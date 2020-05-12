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Психбольного лжеминера из Челябинска суд оставил на свободе

Происшествия
Сегодня, 15:29
Автор: 
Инна Шемаева

Житель Челябинска, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в магазине, оставили на свободе. Суд посчитал, что за такую шутку его можно наказать условным сроком.

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя.

«Установлено, что мужчина четвертого ноября 2019 года, находясь возле магазина «Светофор», расположенного по улице Героев Танкограда, из хулиганских побуждений сообщил со своего мобильного телефона в службу «112» заведомо ложные сведения о взрывном устройстве в вышеуказанном магазине. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции взрывное устройство не обнаружили. Он сообщил, что просто решил проверить деятельность правоохранительных органов»,- рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием в виде органического расстройства личности, однако полностью осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Судом виновному назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске 13 апреля был задержан местный житель, который, находясь на режиме самоизоляции, в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским о том, что в его доме находится взрывное устройство.

Сообщение о предмете, якобы представляющем опасность, в многоквартирном жилом доме по улице Танкистов, поступило в отдел полиции «Тракторозаводский». На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе обследования предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеров обязали возмещать материальные затраты, понесенные службами, вынужденными реагировать на ложные вызовы.

Напомним, в 2018 году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера) либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

"Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан. Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, вызванным желанием проверить "качество и быстроту" работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций", - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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