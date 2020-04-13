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Заскучавший на самоизоляции челябинец "заминировал" родной дом

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 18:05
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске задержан местный житель, который, находясь на режиме самоизоляции, в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским о том, что в его доме находится взрывное устройство.

Сообщение о предмете, якобы представляющем опасность в многоквартирном жилом доме по улице Танкистов, поступило в отдел полиции «Тракторозаводский» . На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе обследования предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

"Полицейские Челябинска установили и задержали ранее судимого местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет. 

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеров обязали возмещать материальные затраты, понесенные службами, вынужденными реагировать на ложные вызовы.

"Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан. Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, вызванным желанием проверить "качество и быстроту" работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций", - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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