Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги

Пенсионерка из Челябинска десять лет проведет в колонии общего режима за убийство своего сожителя. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, и женщина задушила мужчину.

Судом было установлено, что в ночь с 25 на 26 июня 2019 года обвиняемая и потерпевший находились в комнате общежития по улице Косарева, где совместно употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая задушила жертву. Все произошло на глазах у ее подруги.

«Утром, обнаружив смерть потерпевшего, свидетель вызвала скорую помощь, а соседи вызвали полицию. В ходе судебного разбирательства совокупность доказательств, представленных гособвинителем, опровергла позицию подсудимой об отсутствии умысла на причинение смерти», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.