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Пьяный челябинец усадил за руль жену, чтобы избежать наказания за пьяное вождение

Жителя Челябинска, который усадил за руль своего авто жену, чтобы сотрудники ДПС не лишили его водительских прав, приговорили к обязательным работам. Он вел машину в состоянии алкогольного опьянения, а завидев машину ГИБДД, решил перепрыгнуть на пассажирское сидение.

В Кыштыме вынесен приговор челябинцу, пытавшемуся скрыть управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В суде установлено, что житель Челябинска летом 2020 года находился в Кыштыме и сел пьяным за руль. Увидев на дороге наряд ДПС, он пересел с водительского на пассажирское место, за руль пересадил свою супругу.

Как сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева, эти манипуляции увидели сотрудники ДПС. Медики подтвердили состояние алкогольного опьянения у мужчины. Но в суде подсудимый продолжал настаивать на том, что за рулем машины была супруга.

Судом виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с назначением дополнительного вида наказания в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок два года.