Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, оказывавшего сопротивление медикам.

Наряд группы задержания войск национальной гвардии получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из автомобиля скорой помощи, находившегося на вызове по улице Воровского.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась фельдшер. По ее словам, при транспортировке нетрезвого мужчины в больницу, тот начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес медицинской бригады и её лично, а также размахивал руками, не реагируя на замечания», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Сотрудники Росгвардии установили личность мужчины. Им оказался 38-летний челябинец. Мужчина доставлен в полицию.

Напомним, с января 2020 года все машины городской службы скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт подразделения Росгвардии.

«Вызов передается на пульт вневедомственной охраны через систему навигационно-спутникового мониторинга «Алмаз». Координаты места, откуда поступил сигнал, система устанавливает автоматически. На помощь медработниками незамедлительно выезжает группа задержания», - добавил руководитель пресс-службы.

Возможность отправить сигнал о помощи есть не только у водителя «скорой». Выходя из машины, медики берут с собой специальный брелок. Воспользоваться устройством врачи могут, например, в подъезде или квартире пациента.