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Пьяный житель Копейска устроил погром на кладбище

Происшествия
Сегодня, 12:07
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Копейска (Челябинская область) задержали местного жителя, который разрушил на кладбище порядка 30 надгробий. Чем обусловлены его действия, молодой человек пояснить не может. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на кладбище, расположенном в поселке Старокамышинский.

«Мы услышали шум и пошли смотреть, что произошло. Увидели молодого человека, который ронял памятники. Это было не в одном месте, он хаотично их ломал. Было повреждено около 30 памятников», - рассказал управляющий кладбища Дмитрий Мухаметжанов.  

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя.

«Мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков пришел на местное кладбище и в хаотичном порядке начал ломать памятники. Чем обусловлены его действия, молодой человек пояснить не может. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью первой статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», - сообщила сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Дарья Ярошенко.

Мужчине грозят либо исправительные работы сроком до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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