Расчленитель из Челябинска отправился в колонию

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя, который убил и расчленил свою знакомую. Части тела женщины он выбросил в мусорные контейнеры. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В судебном заседании было установлено, что подсудимый в августе 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома, расположенном в Тракторозаводском районе в ходе ссоры избил свою знакомую. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил труп, упаковал фрагменты тела в полиэтиленовые пакеты и выбросил их в мусорные контейнеры.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый причастность к совершению инкриминированного ему преступления отрицал, заявляя о том, что к причинению телесных повреждений потерпевшей, от которых наступила ее смерть, не причастен. Суд, исследовав обстоятельства дела, разрешая вопрос назначения наказания, учел, что подсудимым совершено оконченное умышленное преступление против жизни и здоровья человека, которое относится к категории особо тяжких преступлений», - сообщили в пресс-службе суда Тракторозаводского района Челябинска.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 с половиной лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока − в исправительной колонии особого режима.