30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
30.05.2023
В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова
30.05.2023
«Спаси меня»: челябинские депутаты-справедливороссы хотят помочь центру Карена Даллакяна
30.05.2023
Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура
29.05.2023
В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей
27.05.2023
На полевой дороге в Карталинском районе в ДТП погибли двое молодых людей, один человек в больнице
13.04.2023
На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека
26.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023