Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура

Ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Сосновском районе Челябинской области, в результате которого погибли две девушки 2001 года рождения и еще два пассажира, ровесники погибших, получили травмы, находится на контроле районной прокуратуры.

Напомним, около полуночи 28 мая водитель «Лады Калины», 24-летний житель Златоуста, выезжая со второстепенной дороги на автодорогу «Западный обход Челябинска», столкнулся с грузовиком «Мерседес», который ехал по главной дороге.

В результате столкновения с тяжелой техникой юные пассажирки «Лады» погибли на месте, два других пассажира – парень и девушка 2001 годов рождения – получили травму и были госпитализированы.

В отношении водителя легковушки возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее сообщалось, что погибших было трое, что пострадавший в ДТП парень-пассажир скончался в больнице, что водитель получил травмы.