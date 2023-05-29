29.05.2023
В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей
29.05.2023
В Челябинске горели пиломатериалы на открытой площадке по Енисейской
28.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 мая (18+)
28.05.2023
Житель Троицка упал на дно семиметрового колодца
28.05.2023
В Магнитогорске спасатели пришли на помощь девушке на опоре Казачьего моста
28.05.2023
В Челябинске протестировали ловушку для штанг новых троллейбусов «Синара»
В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей
27.05.2023
На полевой дороге в Карталинском районе в ДТП погибли двое молодых людей, один человек в больнице
13.04.2023
На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека
26.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, из них четверо подростков
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023