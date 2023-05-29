В Челябинской области в столкновении с грузовиком погибли трое молодых людей

В Челябинской области поздно вечером 28 мая в столкновении с грузовиком погибли три пассажира автомобиля «Лада Калина»: две девушки и парень 2001 годов рождения. Водитель легковушки, молодой человек 1999 года рождения, выжил.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла в 23 часа 50 минут на 39-м километре «Западный обход города Челябинска». По предварительным данным, водитель «Лады» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил грузовику «Мерседес», за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, и совершил с тяжелой техникой столкновение.

Две девушки-пассажира, ехавшие в «Ладе», погибли сразу, парень-пассажир скончался в больнице. Водитель легкового автомобиля получил травмы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии на дороге, которая унесла жизни трех молодых людей, которым было всего двадцать с небольшим лет.