Рецидивист из Кыштыма, ограбивший беспомощную женщину-инвалида, отправился в колонию

Рецидивист из Кыштыма (Челябинская область) осужден за грабеж, совершенный в отношении женщины-инвалида. Он украл у жертвы две тысячи рублей, которые родственники дали ей после смерти сына.

Потерпевшей по уголовному делу признана 55-летняя жительница, которая в результате несчастного случая и перенесенных травм потеряла обе ноги и одну руку, а также практически полностью лишилась слуха и является инвалидом первой группы.

«Из материалов уголовного дела установлено, что осужденный длительное время общался с семьей потерпевшей, неоднократно бывал у нее дома. В один из дней июня 2021 года подсудимый посетил дом потерпевшей, так как у последней умер сын, где стал свидетелем того, как родственники потерпевшей передали ей денежные средства», - сообщили в прокуратуре региона.

Дождавшись, когда все находившиеся в доме люди разошлись, он потребовал у женщины деньги. Используя силу, он забрал у инвалида две тысячи рублей.

Женщина ползком смогла добраться до ближайшей остановки и попросить о помощи у прохожих. Они вызвали полицию.

При назначении наказания суд учел, что ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он приговорен к трем с половиной годам в исправительной колонии особого режима.