Ремонт фасада здания публичной библиотеки обернулся уголовным делом

В Челябинске после прокурорской проверки ремонта фасада здания Публички возбуждено уголовное дело. Подрядчик использовал материалы сомнительного качества и плохо выполнил работы.
Работы по ремонту фасадов здания объекта культурного наследия регионального значения – публичной библиотеки - выполняло ООО «Евразия-Сервис». Сумма контракта превысила 18 миллионов рублей.
Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, работы признаны не соответствующими научно-проектной документации, выполнены некачественно.
Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение объектов культурного наследия».