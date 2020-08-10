Родственники задержанного топ-менеджера «Уралавтодора» обратились к уполномоченному по правам человека

Родственники директора по содержанию автодорог «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина, задержанного по подозрению в краже брошенной фуры на трассе под Златоустом, обратились к Уполномоченному по правам человека в России с просьбой вмешаться в ситуацию и пресечь недопустимые методы расследования. Также они готовят обращения в генеральную прокуратуру, МВД России и Следственный комитет.

«В момент задержания моего сына оперативные сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области сказали, что если он не даст признательных показаний относительно хищения бюджетных средств должностными лицами министерства строительства и дорожного хозяйства Челябинской области, то они сделают все, чтобы он был арестован и получил реальный срок. Так и получилось – «нужных» показаний он не дал», – рассказал отец задержанного Петр Чупахин.

Также отец Чупахина считает, что его сын около семи часов незаконно удерживался сотрудниками полиции, адвокат ему своевременно не был предоставлен.

«У стороны защиты имеется видеозапись обыска квартиры Дмитрия Чупахина и процедуры его задержания, на которой зафиксирован ряд нарушений, в том числе отказ сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области предоставить право на телефонный звонок при задержании», - добавил отец Дмитрия.

Также родственники топ-менеджера сообщают о том, что эвакуация брошенной фуры производилась на основании предписания заказчика госконтракта на содержание федеральной трассы убрать с 1736 километра автодороги полуприцеп, брошенный на переходно-скоростной полосе еще в конце февраля 2020 года.

По их словам, сам Дмитрий Чупахин в этом никакого участия не принимал и не пытался как-то использовать данное имущество.

В пресс-службе регионального полицейского главка данную ситуацию прокомментировали так: «Расследуется уголовное дело».

Напомним, топ-менеджер «Уралавтодорора» Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня. Он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере - в хищении полуприцепа рефрижератора с трассы М-5. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника.

Сейчас Чупахин находится в СИЗО и должен находиться там, хотя дал все показания, связанные с данным инцидентом.